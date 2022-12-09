В Челябинске женщина за рулем иномарки сбила 18-летнего парня

ДТП произошло на улице Молодогвардейцев Фото: Марек ГАВЛИЧЕК

На улице Молодогвардейцев в Челябинске сегодня вечером, 9 декабря, автомобиль сбил 18-летнего парня. Молодой человек переходил дорогу по «зебре». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

— 43-летняя женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz при движении по улице Молодогвардейцев совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — прокомментировали в ГИБДД.

Молодой человек получил травмы. Его увезли в больницу.

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