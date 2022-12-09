В Челябинске началось онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства в 2023 году

Фото: архив КП

В Челябинске началось онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования. Отдать свой голос горожане могут на портале Госуслуг. Всего на выбор представлено 180 вариантов благоустройства территорий. Проекты, которые получат наибольшую поддержку, власти собираются реализовать уже в следующем году.

— В онлайн-голосовании могут принять участие челябинцы, которые достигли 16-летнего возраста. Каждый участник может поддержать любое количество проектов в районе своего проживания, — рассказали в городской администрации.

Онлайн-голосование будет проходить с 9 до 18 декабря. Для участия необходимо иметь учетную запись на портале Госуслуг. Публикуем список ссылок по районам города:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район

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