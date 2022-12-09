Баскетболистки челябинской «Славянки» обменялись победами с оренбургской «Надеждой-2»

Валерия Яковлева стала лучшим игроком «Славянки» в первом матче с «Надеждой-2». Фото: БК «Славянка»

Первая игра челябинской «Славянки» получилась по-настоящему фееричной. Южноуральская баскетболистка Валерия Яковлева сделала решающий трехочковый бросок и вырвала победу для «Славянки» почти с финальной сиреной. Итог — 68:66 в пользу челябинок. По итогам этой встречи Яковлеву признали лучшим игроком матча.

В следующей игре «Славянка» уверенно повела в счете, но во второй половине встречи утратила инициативу, уступив 36:68.

10 и 11 декабря еще один челябинский клуб — мужской «Челбаскет» в южноуральском дерби в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.