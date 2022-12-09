На перекрестке в центре Челябинска такси столкнулось с Mercedes

Фото: ГИБДД Челябинска

На перекрестке улиц Тимирязева и Цвиллинга в Челябинске сегодня вечером, 9 декабря, столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

После столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части. За рулем Volkswagen со знаками такси находился 31-летний мужчина. Автомобилем Mercedes управлял 26-летний водитель.

— Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Напомним, сегодня вечером на улице Молодогвардейцев иномарка сбила 18-летнего парня. Молодой человек переходил дорогу по «зебре».

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