На перекрестке в центре Челябинска такси столкнулось с Mercedes

Фото: ГИБДД Челябинска
На перекрестке улиц Тимирязева и Цвиллинга в Челябинске сегодня вечером, 9 декабря, столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
После столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части. За рулем Volkswagen со знаками такси находился 31-летний мужчина. Автомобилем Mercedes управлял 26-летний водитель.
— Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, — уточнили в ГИБДД Челябинска.
Фото: ГИБДД Челябинска
Фото: ГИБДД Челябинска
Напомним, сегодня вечером на улице Молодогвардейцев иномарка сбила 18-летнего парня. Молодой человек переходил дорогу по «зебре».
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