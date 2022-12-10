Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 декабря 2022 5:39

В челябинском парке Гагарина открылся каток

Рассказываем, по какому графику он будет работать
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Каток залили в парке Гагарина. Фото: Управление культуры Челябинска

Каток залили в парке Гагарина. Фото: Управление культуры Челябинска

В челябинском парке Гагарина открылся каток. Об этом сообщает городское Управление культуры. Челябинцев приглашают на каток ежедневно, он будет работать с 12:00 до 21:00. Исключениями станут пятница и суббота – в эти дни выйти на лед можно до 22:00.

Напомним, две недели назад в Челябинске открылся еще один каток – в парке Терешковой. Выход на лед осуществляется по сеансам, ознакомиться с расписанием можно в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru