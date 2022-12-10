Каток залили в парке Гагарина. Фото: Управление культуры Челябинска

В челябинском парке Гагарина открылся каток. Об этом сообщает городское Управление культуры. Челябинцев приглашают на каток ежедневно, он будет работать с 12:00 до 21:00. Исключениями станут пятница и суббота – в эти дни выйти на лед можно до 22:00.

Напомним, две недели назад в Челябинске открылся еще один каток – в парке Терешковой. Выход на лед осуществляется по сеансам, ознакомиться с расписанием можно в нашем материале.

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