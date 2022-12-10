Челябинцам рекомендуют надевать малоскользящую обувь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Челябинска предупредили о гололедице на тротуарах и дорогах. По информации Единой дежурной диспетчерской службы 10 декабря обещает быть очень скользким. В связи с этим горожанам рекомендуют надевать подходящую обувь, чтобы уберечь себя от падений и травм.

Кроме этого, автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ЕДДС также напомнили о правилах безопасности при использовании обогревателей.

В связи с низкими температурами увеличивается риск пожаров от печного и газового отопления, а также электронагревателей, — добавили в ЕДДС.

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