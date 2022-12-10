В Челябинске водителя загоревшегося автомобиля госпитализировали с травмами

Машину тушили сотрудники МЧС Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня утром, 10 декабря, в гараже на проспекте Победы, 121 загорелся автомобиль. Мужчина занимался своим кроссовером, когда вдруг начался пожар. В гараже также лежали покрышки, и их тоже охватило пламя.

На вызов приехали сотрудники МЧС, которые потушили пожар. Известно, что хозяин машины получил травмы, его госпитализировали.

— Возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки, — добавили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пострадал и корпус автомобиля. Что стало причиной неожиданного пожара, будут выяснять специалисты.

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