В Челябинске горячей водой затопило дом с разобранной стеной, которым интересовался Бастрыкин

В этом здании до сих пор живут люди. Фото: ОНФ Челябинской области

В Челябинске затопило общежитие на улице Мира, 102. Инцидент случился в ночь на 10 декабря. Как рассказали в администрации города, на кухне четвертого этажа был поврежден радиатор, причем все признаки указывают на то, что это было сделано специально.

Из-за этого дом затопило горячей водой. За несколько часов по стояку она спустилась с четвертого до первого этажа. Жители забили тревогу около восьми утра — на место приехали сотрудники МЧС и ЖКХ.

— На данный момент повреждение устранено, отопление есть во всем доме, — рассказали в администрации Челябинска.

Общежитие прославилось благодаря отсутствию одной стены – ее разобрали, когда дом признали аварийным. Вот только жильцов никуда не расселили. Инцидент получил широкую огласку, общежитием заинтересовался и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Свою проверку также проводит прокуратура Челябинской области.

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