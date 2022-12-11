Шоу продолжается: что увидят болельщики во второй день Матча Звезд КХЛ-2022 в Челябинске

Матч Звезд КХЛ будет проходить в Челябинске с 3 по 11 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, в первый звездного уик-энда на ледовой арене «Трактор» игроки и участники Матча Звезд КХЛ повеселили зрителей и болельщиков яркими шоу. Сегодня спортивный праздник продолжится на арене с 13:00.

Предматчевое шоу откроют два музыканта, которые уже хорошо знакомы Челябинску, ведь они участвовали в открытии сезона «Трактора». Это Егор Шип и Кирилл Скрипник. Они выступят с такими хитами как «Лада», «Dior», «Гаджет» и «Ты — это яд». Финальной частью предматчевого шоу станет выступление вторых тренеров команд Фонбет Матча Звезд КХЛ Анет Сай и Slame c треком 15-го сезона Континентальной хоккейной лиги «Доберёмся до вершин». Под эту композицию игроки появятся на площадке.

После этого начнется мастер-шоу для команд всех четырех дивизионов КХЛ — Тарасова, Боброва, Чернышова и Харламова. Игроки будут состязаться в конкурсах «Надежная защита», «Точность броска» и «Конкурс капитанов».

С 15.30 пройдет Матч Звезд КХЛ за третье место, где сыграют дивизионы Тарасова и Чернышова. После — игра за «золото»: «Харламовцы» против «Бобровцев».

КСТАТИ

В матче Звезд КХЛ-2022 в Челябинске примут участие семь игроков «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

В команде дивизиона Харламова сыграют: нападающие Антон Бурдасов — капитан команды («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»), а также один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ — нападающий Роман Канцеров («Стальные лисы»).

Главный тренер дивизиона Харламов Илья Воробьев («Металлург»), За дивизион Тарасова сыграют уроженцы Челябинска и воспитанники «Трактора» Никита Нестеров (ЦСКА) и Максим Шалунов («Локомотив»).

СПРАВКА «КП»

«Фонбет Неделя звезд хоккея» проходит в Челябинске с 3 по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ состоялись 3 и 4 декабря. В первом матче сильнее оказалась сборная Востока (5:2), у женщин победу праздновала команда Запада (3:4). Неделя Звезд хоккея проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, Фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».

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