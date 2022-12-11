Новым руководителем аппарата челябинских омбудсменов стала Евгения Шангина

Постановление о назначении подписал губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил на должность руководителя аппарата челябинских омбудсменов Евгению Шангину. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правой информации.

— Назначить Шангину Евгению Михайловну руководителем аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области, — говорится в документе.

До своего назначения Шангина исполняла обязанности начальника управления министерства юстиции РФ в Челябинской области.

Напомним, 22 февраля с проверкой в офисы омбудсменов пришли силовики. Они провели обыски и выемку документов. Спустя почти месяц руководитель аппарата уполномоченных Татьяна Осипова ушла в отставку по собственному желанию. Аппаратом уполномоченных временно управляла Елена Бабич.

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