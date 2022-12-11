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НовостиОбщество11 декабря 2022 9:49

В Челябинске 19-летний парень выпал из окна многоэтажки и погиб

На месте ЧП работают следователи и полиция
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Челябинске под окнами многоэтажного дома на улице Академика Королева обнаружили тело 19-летнего парня. Молодой человек выпал из окна. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Им предстоит установить обстоятельства гибели молодого челябинца. До приезда следователей и скорой помощи тело челябинца накрыли паласом.

В конце ноября из окна многоэтажного дома на улице Профессора Благих выпал мужчина. Он погиб на месте. До приезда следователей и скорой помощи тело челябинца накрыли ковром.

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