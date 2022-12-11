Цены не испугали: в Челябинск на Матч звезд КХЛ-2022 прилетели болельщики из Владивостока

Александр и Петр (справа) приехали в Челябинск на Матч Звезд из Владивостока Фото: Алексей МИКУШИН

Второй день хоккейного уик-энда в Челябинске. На Матч Звезд КХЛ-2022 в столицу Южного Урала приехали болельщики со всех концов России. На трибунах можно увидеть фанатов в майках практически всех клубов Континентальной хоккейной лиги.

Но самыми ярыми поклонниками родного клуба можно посчитать двух болельщиков из Владивостока – Петра и Александра. Они рассказали, что решили эти выходные потратить на поездку в Челябинск.

- Мы давно болеем за родной «Адмирал», и еще в начале сезона решили, что поедем на Матч Звезд КХЛ в Челябинск, - рассказал Петр.

- Во сколько обошлась поездка?

- В общей сложности тысяч 40-45. Летели из Владивостока в Челябинск с пересадкой в Новосибирске. Билет туда и обратно обошелся в 35 тысяч на одного. Плюс проживание. Разместились в гостинице в центре города. Погуляли у вас по центру. Красиво все, здорово!

СПРАВКА «КП»

Фонбет Неделя звезд хоккея проходит в Челябинске с 3 по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». Кубок Вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ состоялись 3 и 4 декабря. В первом матче сильнее оказалась сборная Востока (5:2), у женщин победу праздновала команда Запада (3:4).

Неделя Звезд хоккея проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Организаторами турнира являются Континентальная хоккейная лига, Фонд поддержки спорта Челябинской области и ХК «Трактор».

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