Шайба за 800: сколько стоит фирменная атрибутика на Матче Звезд КХЛ в Челябинске

Фото: Алексей МИКУШИН
Сегодня, 11 декабря в Челябинске в ЛА «Трактор» продолжается звездный хоккейный уик-энд. На Матч Звезд КХЛ приехали болельщики со всех уголков России. А сколько стоит фирменная атрибутика? «Комсомольская правда» заглянула в фирменные точки продаж Матча Звезд КХЛ в Челябинске.
Цены на фирменную атрибутику Матча Звезд КХЛ-2022 (в рублях)
Бейсболки – от 1800 до 2200
Шарфы – от 800 до 1200
Игровые джерси – 5500
Футболки – 1300 – 2200
Кружка – 700
Шайба – 800
Медицинские маски – 250
Шапки – 1200
Здесь же можно перекусить. Самый дорогой ценник на фирменные хот-доги по 270, шаурму – по 300 рублей.
Фото: Алексей МИКУШИН
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