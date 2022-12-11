Шайба за 800: сколько стоит фирменная атрибутика на Матче Звезд КХЛ в Челябинске

Фото: Алексей МИКУШИН

Сегодня, 11 декабря в Челябинске в ЛА «Трактор» продолжается звездный хоккейный уик-энд. На Матч Звезд КХЛ приехали болельщики со всех уголков России. А сколько стоит фирменная атрибутика? «Комсомольская правда» заглянула в фирменные точки продаж Матча Звезд КХЛ в Челябинске.

Цены на фирменную атрибутику Матча Звезд КХЛ-2022 (в рублях)

Бейсболки – от 1800 до 2200

Шарфы – от 800 до 1200

Игровые джерси – 5500

Футболки – 1300 – 2200

Кружка – 700

Шайба – 800

Медицинские маски – 250

Шапки – 1200

Здесь же можно перекусить. Самый дорогой ценник на фирменные хот-доги по 270, шаурму – по 300 рублей.

Фото: Алексей МИКУШИН

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