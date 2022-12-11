В Челябинской области завершены поиски пропавшей 12-летней девочки

В городе Снежинске Челябинской области завершились поиски пропавшей 12-летней школьницы. Ребенок жив, с ним все порядке. Об этом сообщают волонтеры местного поискового отряда.

Девочка ушла из дома вечером 10 декабря. Родители сообщили о произошедшем в полицию. К поискам также подключились волонтеры.

В прошлом году в челябинском поселке Вавиловец пропала 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru