Клава Кока устроила в Челябинске концерт не для «душных»

Фото: читатель КП
Певица Клава Кока выступила на Матче Звезд КХЛ в Челябинске. Она предстала перед болельщиками в белом костюме, поверх которого была надета голубая дубленка.
— Надеюсь, здесь нет душных, — обратилась Клава Кока к залу. А потом под аплодисменты исполнила песню про душнил.
— Я очень рада, что произошла наша встреча. Был замечательный матч, много активностей для вас, и теперь мы встретились, — добавила Кока, назвав челябинцев земляками.
Популярная певица Клава Кока уже в третий раз за 2022 год приезжает в Челябинск. В июне она выступала здесь же на Студвесне, а в сентябре — на Дне города. В последний раз концерт вообще был под угрозой, поскольку артистка едва успевала восстановить голос после болезни.
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