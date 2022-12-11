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НовостиОбщество11 декабря 2022 11:38

Клава Кока устроила в Челябинске концерт не для «душных»

Клава Кока выступила с концертом на Матче Звезд КХЛ в Челябинске
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Певица Клава Кока выступила на Матче Звезд КХЛ в Челябинске. Она предстала перед болельщиками в белом костюме, поверх которого была надета голубая дубленка.

— Надеюсь, здесь нет душных, — обратилась Клава Кока к залу. А потом под аплодисменты исполнила песню про душнил.

— Я очень рада, что произошла наша встреча. Был замечательный матч, много активностей для вас, и теперь мы встретились, — добавила Кока, назвав челябинцев земляками.

Популярная певица Клава Кока уже в третий раз за 2022 год приезжает в Челябинск. В июне она выступала здесь же на Студвесне, а в сентябре — на Дне города. В последний раз концерт вообще был под угрозой, поскольку артистка едва успевала восстановить голос после болезни.

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