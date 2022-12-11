Бобров выиграл у Харламова: в Челябинске завершился Матч Звезд КХЛ-2022

Команда дивизиона Боброва с минимальной разницей в счете выиграла у «Харламовцев» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конкурсы, мастер-шоу, выступления звезд шоу-бизнеса и тик-тока, эмоции болельщиков и зрителей. В Челябинске завершился Матч Звезд КХЛ-2022.

Снова море эмоций, впечатлений, драйва и веселья, связанного с праздником хоккея. Все ждали развязки: финала и полуфинала Матча Звезд КХЛ. За третье место соревновались дивизионы Тарасова и Чернышова. Запад («Тарасовцы») оказались сильнее в серии буллитов —11:10.

В финале Матча Звезд КХЛ команда дивизиона Боброва с минимальной разницей в счете выиграла у «Харламовцев» - 7:6. После финала капитан дивизиона Харламова, форвард «Трактора» Антон Бурдасов, комментируя поражение, сказал, что ничего страшного нет – «Это ведь не финал Кубка Гагарина».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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