В Челябинской области назначен новый замминистра строительства

Документ о назначении подписал губернатор Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового замминистра строительства региона. Временно исполняющей его обязанности будет Елена Кузнецова, возглавлявшая отдел бухгалтерии минстроя.

— До назначения заместителя министра возложить исполнение его обязанностей на Кузнецову Елену Николаевну, начальника отдела — главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, — говорится в документе на сайте правовой информации.

Исходя из документа, Кузнецову не освободят от ее от основных должностных обязанностей по замещаемой должности. Кроме того, ее могут назначить на должность замглавы минстроя с ее согласия.

Ранее Алексей Текслер назначил на должность руководителя аппарата челябинских омбудсменов Евгению Шангину. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правой информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru