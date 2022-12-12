В Челябинске первые елочные базары откроются 12 декабря

Ярмарки перед новогодними праздниками откроют во всех районах Челябинска

В Челябинске откроют 101 елочный базар. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

— Сформирован список территорий, на которых администрациями внутригородских районов будут организованы ярмарки по продаже хвойных деревьев и букетов. Начало продаж запланировано на 12-15 декабря, — уточнил Игорь Постнов.

Напомним, предприниматели уже начали завозить новогодний товар. В Челябинской области обнаружили даже партии елок, с нарушениями ввезенные из зараженных зон.

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