Наталья Котова велела ограничить использование реагентов на дорогах в Челябинске во время потепления

Температура воздуха в Челябинске подбирается к нулевой отметке, снег на дорогах тает без реагентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила посыпать реагентами только отдельные участки дорог, на которых еще остается гололедица.

— На остальных участках противогололедные материалы не применяем совсем, — подчеркнула Наталья Котова во время совещания в городской администрации. — И нужно очистить прилотковую часть, вывезти снег там, где он еще есть.

В Челябинске в ближайшие дни не ожидают новых снегопадов, а уже выпавший снег стал таять после того, как отступили морозы.

Замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов сообщил, что всем подрядчикам, отвечающим за очистку улиц в Челябинске, поручили не отдыхать во время наступившего потепления.

—Поставлена задача: очистка тротуарных зон, остановочных платформ, пешеходных переходов, парковок до твердого основания, чтобы подготовиться к следующим снегопадам и иметь запасы в прилотковой части для накопления снега и последующего вывоза на снегосвалку, — рассказал Андрей Ксензов.

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