«Гора неизвестных размеров»: Наталья Котова поручила проследить за уборкой снега возле ТРК и магазинов

Снежные горы должны будут убрать от ТРК Фото: Сергей ГАПОН

Мэр Челябинска Наталья Котова велела главам всех городских районов проследить за вывозом снега с площадок у магазинов и организаций. За уборку там отвечают владельцы частных территорий. Но городское управление благоустройства, как подчеркнула глава Челябинска, обязано напоминать собственникам о нарушении правил.

— Да, какой-то объем снега можно складировать. Но когда это гора неизвестных размеров, естественно, что это нужно вывозить, — заявила Наталья Котова. — Обращайте внимание по прилегающей территории. Я говорю про первые этажи около многоквартирных домов —там, где у нас магазины, аптеки и так далее. И особенно про торгово-развлекательные комплексы, где большая прилегающая территория. Чтоб собственники наводили порядок!

Напомним, Наталья Котова распорядилась также ограничить применение реагентов на дорогах и тротуарах во время потепления.

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