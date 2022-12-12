На территории бывшего университета в Магнитогорске хотят разместить жилые многоэтажки и офисы

МаГУ. Фото: Дом.рф

В Челябинской области планирую застроить бывшую территорию Магнитогорского государственного университета. В мэрии Магнитогорска объявили о начале общественных обсуждений по проекту перепланировки. На территории бывшего вузовского комплекса могут появиться жилые дома и офисный центр.

Проект перепланировки заказало ООО «Трест Магнитострой». Территорию бывшего МаГУ в прошлом году выкупило ООО «Магавтоцентр». Директором обеих компаний является Олег Лакницкий.

Перепланировать собираются участок площадью 23,5 гектара между улицами Советской Армии, Сталеваров и проспектом Ленина. Под застройку на этой территории отводится 4 гектара. В проекте говорится о возведении двух жилых домов высотой 14-16 этажей. Здания разместятся на месте технических построек бывшего вуза. Девятиэтажное общежитие, которое сейчас не используют, могут отремонтировать и превратить еще в один жилой дом. Кроме того, часть учебного корпуса МаГУ хотят переоборудовать для размещения офисов.

Общественные обсуждения продлятся до 30 декабря.

Напомним, Магнитогорский госуниверситет в 2014 году присоединили к МГТУ имени Г. И. Носова. После этого часть университетских зданий опустела.

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