Лавина хлама: в Челябинской области придавленную шкафом женщину с трудом нашли среди гор вещей

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области женщину пришлось эвакуировать из ее собственного дома. Жительницу Троицка придавило шкафом, но вытащить или хот бы найти ее оказалось трудно из-за того, что весь дом по колено, а местами и по пояс был завален вещами.

Тревогу забили коллеги. Женщина всегда приходила на работу вовремя, но вдруг без предупреждения пропала. Сослуживцы поехали к горожанке домой и были в шоке от открывшейся им картины. Дома у опрятной и дисциплинированной женщины была настоящая свалка хлама. Пол в комнате оказался по колено завален вещами. Коллеги опасались, что где-то среди горы пакетов находится пропавшая, но пробраться через завалы никак не выходило.

Вызвали спасателей. Те осторожно осмотрели дом и обнаружили женщину между стеной и шкафом. Пострадавшая призналась, что шкафом ее зажало еще прошлым днем. Троичанка очень замерзла в нетопленном помещении, а выбраться самостоятельно никак не могла.

— Женщину высвободили из-за шкафа, на мягких носилках эвакуировали из дома, с признаками переохлаждения и продолжительного нарушения кровоснабжения конечностей передали бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Сейчас помощь пострадавшей оказывают в стационаре.

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