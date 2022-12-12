Слов нет – одни маты: живущие с затопленным подвалом челябинцы начали еще и замерзать

Зловонные стоки продолжат наполнять подвал двухэтажки. Фото: Алексей Удоев

Подвал старой двухэтажки на Котина 36 в Челябинске утопает в зловонных стоках. Они хлещут наружу из канализационной трубы. После ее замены управляющей компанией один из раструбов остался открыт. Жильцы сняли все на видео.

– ***** работают у нас! – кроме мата Алексей Удоев слов не находит. Комментирует результаты работы сантехников. Пахучая проблема в старой двухэтажке тянется с почти четыре месяца. Из-за неисправной канализации фекалиями затопило даже квартиры. Ждать откачки пришлось 3 дня. Управляющая компания «Челябинск» пообещала все починить еще к середине ноября. Протянула до конца месяца. В итоге трубу заменили. Но канализационный водопад не прекратился, сетуют челябинцы.

– По факту сантехники ничего не сделали. Вода бежит ручьями. С морозами начнет превращаться в лед, – опасается спустивший в подвал житель дома.

Вдобавок стояк отопления начал бить струей. Горячая вода сочится под двухэтажкой. Тепло до квартир не доходит, жалуются жильцы. Многочисленные жалобы депутатам и в прокуратуру добиться качественного ремонта не помогают. КП-Челябинск следит за ситуацией.

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