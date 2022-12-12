ЮУрГУ приглашает школьников Челябинска и Челябинской области на занятия в «Предуниверситарий»

Фото: ЮУрГУ

Первый шаг к успешному поступлению в вуз – это высокие баллы на едином государственном экзамене. Южно-Уральский государственный университет приглашает учащихся 10-11 классов на занятия в «Предуниверситарий», в рамках которых совместно с преподавателями университета - экспертами ЕГЭ ребята разберут самые сложные задачи из различных вариантов экзамена. Подготовка возможна по целому ряду предметов: математика, физика и информатика. Занятия проводятся в формате видеоконференции и позволяют учащимся в реальном времени получать ответы на возникающие вопросы.

Центр предпрофессиональной подготовки – это проект, направленный на раннюю осознанную профориентацию, где ребята могут попробовать себя в интересующей профессии, выполнить проектное задание и получить дополнительные баллы при поступлении в ЮУрГУ.

В этом году было запущено 15 направлений, среди которых: международные отношения и лингвистика, журналистика, а также юридическое, экономическое, социально-гуманитарное и техническое направления.

Записаться можно по ссылке: pu.susu.ru

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