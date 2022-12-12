В Челябинской области 3,7 млн рублей вложат в благоустройство площади Революции

Благоустройство закончат летом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Нязепетровске ищут подрядчика для благоустройства площади Революции и реконструкции входной группы в парке имени Гагарина. Как сообщает ФедералПресс, одновременно исполнитель обязан будет починить в детском парке забор и обновить трибуны. За работу готовы заплатить максимум 3,7 млн рублей. При торгах сумма может снизиться.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 20 декабря.

Ремонт и благоустройство нужно будет начать уже в январе 2023 года, а завершить не позднее 23 июля. Гарантия на работу составит три года.

Напомним, в Челябинске в 2023 году сбираются открыть мультиформатный сквер с батутами и гранд-песочницей.

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