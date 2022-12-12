Тепло долго не продержится: в Челябинской области снова прогнозируют -29 градусов

Все, что при потеплении растаяло, снова замерзнет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После резкого потепления в Челябинской области снова начнет снижаться температура. Метеорологи предупреждают о похолодании до -29 градусов.

В ночь на 13 декабря температура опустится до -8, -13, а в низинах и до -20 градусов. При этом на дорогах образуется гололедица.

Днем во вторник будет -3, -8, а дороги останутся скользкими.

В ночь на среду 14 декабря похолодает до -16, -27, морознее всего будет в низинах. Днем обещают -11, -6 градусов.

Следующая ночь окажется еще более холодной: от -17 до -29. Днем же в четверг 15 декабря воздух прогреется максимум до -14, -9 градусов.

Осадков в ближайшие трое суток не ожидают, а ветер будет дуть со скоростью2-8 метров в секунду.

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