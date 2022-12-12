В челябинской библиотеке появился уникальный 165-летний памятник древнерусского права

Подаренная книга датируется 19 веком. Фото: Публичная библиотека

В Публичной библиотеке появился уникальный 165-летний памятник древнерусского права. Книгу подарил секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков. Каким-то чудом издание сохранилось в первоначальном виде с полукожаным перплетом. На его корешке остался суперэкслибрис сенатора Николая Сергеевского, который жил в 1849-1908 годы.

Книга называется «Акты, относящиеся до юридического быта древней России». В ней собраны материалы из экспедиций по всей России в середине 19 века. Документы отобраны в монастырях и частных архивах центральных губерний.

— Мы благодарим отца Игоря за этот уникальный подарок и доверие, — рассказала директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская. — Мы уверены, что этот раритет будет интересен нашим читателям, в особенности юристам и ученым.

Фото: Публичная библиотека

Это уже далеко не первое издание, которое подарил отец Игорь библиотеке. У него есть и собственная коллекция, в которой хранятся десятки уникальных исторических книг.

А 13 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Радость Слова». Там читателей будет ждать огромный ассортимент православной, духовной, образовательной и художественной литературы. Выставка будет работать на 3 этаже библиотеки.

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