Волейбольный клуб «Динамо-Метар» в Челябинске на домашнем матче отметил 50-летие. Фото: ВК «Динамо-Метар»

В воскресенье, 11 декабря челябинские волейболистки на домашней площадке встретились с лидерами турнирной таблицы Суперлиги – московским «Динамо».

Матчу предшествовала торжественная церемония, посвященная празднованию 50-летия клуба «Динамо-Метар». На площадку вышли ветераны разных составов клуба, почетные гости и спортсменки спортшколы «Юность-Метар».

В видеообращении губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил один из старейших клубов Южного Урала с 50-летием!

— Приятно, что наша челябинская волейбольная школа известна по всей России, что сегодня нет практически ни одного клуба в высшем дивизионе Всероссийской волейбольной лиги, где бы не играли челябинские спортсменки! Конечно, это заслуга наших ветеранов и тренеров! «Динамо-Метар» — профессиональный клуб-флагман, за примером которого тянутся тысячи юных спортсменов! С юбилеем, «Динамо-Метар»! Новых высот и новых побед! — подчеркнул в своем видеообращении глава региона.

Глава города Наталья Котова лично присутствовала на церемонии и поздравила всех сопричастных деятельности клуба: игроков, тренеров, ветеранов, болельщиков с этой юбилейной датой.

Совместно с Генеральным директором «Динамо-Метар» Виталием Носовым они вручили памятные юбилейные медали ветеранам. Под аплодисменты трибун под своды спортивного комплекса «Метар-спорт» был поднят юбилейный стяг клуба.

Волейболистки «Динамо-Метар» порадовали своих болельщиков отличной игрой против сильного соперника.

Матч проходил в равной и напряженной борьбе. В первой партии челябинкам удалось навязать свою игру. Этот игровой отрезок закончился с очень нетрадиционным для волейбола счетом 32:30. В последующих партиях класс соперника и доля везения сделали свое дело.

«Динамо-Метар» — «Динамо» (Москва) - 1:3 (32:30, 22:25, 23:25, 20:25).

КОММЕНТАРИИ

Константин Ушаков, главный тренер ВК «Динамо» (Москва):

— Хороший, красивый, захватывающий матч показали обе команды. Хорошо, что сумели перестроиться, наладить командную игру, и хорошо, что выиграли.

— Через неделю снова играть с «Динамо-Метар», уже в Кубке России. Насколько тяжело играть два раза подряд с одним соперником?

— Это тяжело, но в этом сезоне мы проходили это с Казанью. Будем готовиться, анализировать, нас ждет серьезный матч.

— Как оцените челябинских болельщиков и атмосферу в зале?

— Отличная атмосфера, отличные болельщики. Не дают ни на секунду расслабиться своей команде, от первого до последнего мяча. Играть здесь чрезвычайно сложно.

— Сегодня «Динамо-Метар» отпраздновал свое 50-летие.

— Я знаю очень много игроков из Челябинска, которые работали со мной. Хочу поздравить всех причастных с этой датой и с отличной работой клуба!

Александр Кошкин, главный тренер ЖВК «Динамо-Метар»:

— К девчонкам минимальные претензии, играли на равных три партии. В нужный момент совершили ошибки. Неплохо играли, пока не хватает нам чего-то. Больше всего нападения с края.

— После напряженной первой партии, было отличное начало второй. Почему упустили семиочковое преимущество?

— Нет у нас еще такого уровня, где мы можем добивать. Начали спешить, думали, что «Динамо» нам отдаст. Гости меньше ошибались, в нужный момент они реализовали свои атаки.

— Через неделю вновь предстоит матч с этим же соперником, насколько тяжело играть две игры подряд?

— Тяжело в принципе с московским «Динамо» играть. Но это другой турнир. Обнулимся, сделаем выводы, постараемся дать бой!

— Как вам поддержка на трибунах?

— Поддержка, как всегда, на высоте. Думаю, это их заслуга в первой партии, погнали нас вперед. Поддержка чувствуется в течение всего матча, спасибо всем болельщикам за это!

Ольга Бирюкова, доигровщица ВК «Динамо-Метар»:

— Все очень ждали этот матч, потому что не так часто приезжает такая сильная команда, как московское «Динамо». Для нас это был супер-челлендж, потому что всегда интересно играть с такими соперниками. Тем более они сейчас на верхушке турнирной таблицы. Видно было, что мы идем на

равных, но в концовках наши ошибки, где-то не добили, где-то не подстраховали, дали такой результат. Эта игра даст нам больше информации для борьбы с этим соперником в Кубке России. Нам надо «цепляться» за медали.

— Как тебе поддержка болельщиков?

— Каждый раз приходим на игры, и с каждым разом становится приятнее. Много людей кричат, болеют. Многие уже знают наши имена. Это очень приятно. Классно, когда приходят дети. Они с такими глазами всегда смотрят на нас. Это не может не радовать, давно не было такого в Челябинске. Очень хочется, чтобы жителям, болельщикам был интересен волейбол.

Евгения Старцева, связующая ВК «Динамо» (Моква):

— Мне кажется, игра сегодня была интересная, и она понравилась болельщикам. Сегодня такой праздник у «Динамо-Метар», праздник волейбола в Челябинске. 50 лет – уже такая хорошая дата. Желаю клубу дальнейшего процветания и, конечно, больших побед. Я всегда помню, откуда я, кто меня воспитал, где я играла. Поэтому желаю всего самого наилучшего!

— Насколько приятно играть в Челябинске? Изменилась ли атмосфера здесь?

— Радует, что трибуны заполнены, это большой плюс. Были годы, когда было не очень много людей. Мы играем для зрителей. Очень приятно, что сейчас много людей на матче. Безусловно, мне приятно возвращаться в Челябинск. Сегодня на игре были мои родители, сестра, все пришли посмотреть. Это мой родной город.

КСТАТИ

На матче во ДС «Метар-Спорт» присутствовало более 800 зрителей. Следующие игры челябинские волейболистки проведут на выезде.

17-18 декабря в Туле челябинские волейболистки сыграют в Финале четырех Кубка России.

СПРАВКА «КП»

Женский волейбол появился в Челябинске 50 лет назад в 1972 году. У истоков Клуба стоял Заслуженный тренер СССР Анатолий Владимирович Макагонов. «Технолог», «Политехник», ЧМС, «Метар», «Автодор-Метар», «Динамо-Метар» — эти названия носил клуб в разные периоды.

Три раза в своей истории клуб становился Обладателем Кубка России по волейболу!

У «Динамо-Метар» не только славное прошлое, но и уверенное будущее. Челябинская волейбольная школа «Юность-Метар» под руководством Заслуженного тренера Людмилы Владимировны Суховой известна по всей России.

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