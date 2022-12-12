В Ленинском районе Челябинска до 14 декабря закроют движение трамваев

Фото: Миндортранс региона

В Ленинском районе Челябинска на три дня закроют движение трамваев. Ограничения будут действовать от кольца Харлова до улицы Чистопольской. Там будут вести ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

— Движение трамваев закрывается от кольца Харлова до Чистопольской с 22:00 до 5:00 12, 13, и 14 декабря, — прокомментировали в организации.

Пассажиров просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, движение транспорта перекрыто и на улице Братской в Советском районе. Там проводятся работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Ограничения будут действовать до 14 января.

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