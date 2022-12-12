Новым замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области стал Антон Артемов

Антон Артемов. Фото: правительство региона

Должность заместителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области получил Антон Артемов. Он приступил к своим обязанностям на прошлой неделе. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

— Назначить Артемова Антона Викторовича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности, — указано в документе.

Антон Артемов ранее занимал пост начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. Его назначили на должность 6 мая. До этого момента Артемов работал заместителем директора в Челябинском региональном центре навигационно-информационных технологий.

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