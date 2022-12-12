Жаркое дерби: «Челбаскет» в гостях провел два захватывающих матча с магнитогорским «Металлургом»

Капитан БК «Челбаскет» Андрей Малышев стал самым ценным игроком челябинского клуба. Фото БК «Челбаскет»

Очередной тур Высшей лиги чемпионата России по баскетболу прошел под знаком южноуральского дерби: БК «Челбаскет» в Магнитогорске провел две встречи с БК «Металлург».

В первом матче челябинская «Победная стая» выиграла со счетом 64:53 (самым результативным и ценным игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Малышев – 10 очков, 11 подборов, два перехвата), во втором Магнитка вырвала победу буквально на последних секундах встречи: 66:65.

После очередного тура «Челбаскет» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Уже 20 и 21 декабря «Челбаскет» и «Металлург» снова сыграют, но уже на челябинской площадке. «Челбаскет» на сегодняшний день находится на третьей строчке турнирной таблицы Высшей лиги Чемпионата России по баскетболу.

Кстати, на матче 21 декабря в Челябинске всех болельщиков ждет захватывающая игра и яркая шоу программа, в честь дня баскетбола, который в этот день отмечают во всем мире. Для маленьких болельщиков в холле Дворца пионеров и школьников будет проходить новогоднее представление.

Приглашаем всех любителей баскетбола в ДПШ им. Крупской (Свердловский пр., 59)

20 и 21 декабря. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на входе и онлайн

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер «Челбаскета» Алексей Миронов:

Для победы во втором матче, наверное, не хватило удачи. Рано поверили в победу, расслабились, соперник нас за это наказал. Соперник молодец, проявил характер, а мы в какой-то момент просто расслабились. Но такие матчи нравятся болельщикам.

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