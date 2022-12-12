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НовостиСпорт12 декабря 2022 13:29

Жаркое дерби: «Челбаскет» в гостях провел два захватывающих матча с магнитогорским «Металлургом»

В минувшие выходные 10 и 11 декабря «Челбаскет» на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом»
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Капитан БК «Челбаскет» Андрей Малышев стал самым ценным игроком челябинского клуба. Фото БК «Челбаскет»

Капитан БК «Челбаскет» Андрей Малышев стал самым ценным игроком челябинского клуба. Фото БК «Челбаскет»

Очередной тур Высшей лиги чемпионата России по баскетболу прошел под знаком южноуральского дерби: БК «Челбаскет» в Магнитогорске провел две встречи с БК «Металлург».

В первом матче челябинская «Победная стая» выиграла со счетом 64:53 (самым результативным и ценным игроком в составе «Челбаскета» стал Андрей Малышев – 10 очков, 11 подборов, два перехвата), во втором Магнитка вырвала победу буквально на последних секундах встречи: 66:65.

После очередного тура «Челбаскет» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Уже 20 и 21 декабря «Челбаскет» и «Металлург» снова сыграют, но уже на челябинской площадке. «Челбаскет» на сегодняшний день находится на третьей строчке турнирной таблицы Высшей лиги Чемпионата России по баскетболу.

Кстати, на матче 21 декабря в Челябинске всех болельщиков ждет захватывающая игра и яркая шоу программа, в честь дня баскетбола, который в этот день отмечают во всем мире. Для маленьких болельщиков в холле Дворца пионеров и школьников будет проходить новогоднее представление.

Приглашаем всех любителей баскетбола в ДПШ им. Крупской (Свердловский пр., 59)

20 и 21 декабря. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на входе и онлайн

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер «Челбаскета» Алексей Миронов:

Для победы во втором матче, наверное, не хватило удачи. Рано поверили в победу, расслабились, соперник нас за это наказал. Соперник молодец, проявил характер, а мы в какой-то момент просто расслабились. Но такие матчи нравятся болельщикам.

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