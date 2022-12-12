В Челябинской области новогодние подарки вручат детям мобилизованных и добровольцев

Выдача подарков будет проходить с 19 декабря 2022 года по 16 января 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области расширили категории несовершеннолетних, которые имеют право на получение бесплатных подарков на Новый год. Теперь эта мера поддержки распространена и на детей мобилизованных и добровольцев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован в понедельник, 12 декабря, на портале правовой информации.

— Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов Челябинской области распределить новогодние подарки между несколькими категориями детей, — говорится в документе.

Также на новогодние подарки могут рассчитывать дети из ДНР, которые приехали в Челябинскую область для обучения или оздоровления. Остальные категории несовершеннолетних, кому доступа мера поддержки, не изменились – это инвалиды, сироты, участники губернаторских елок и т.д.

Выдача подарков будет осуществляться в рамках акции «Подарим Новый год детям», которая пройдет с 19 декабря 2022 года по 16 января 2023 года. Для подростков также проведут различные праздничные мероприятия.

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