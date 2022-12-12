Алексей Текслер принял участие в совещании с аудитором Счетной палаты России Дмитрием Зайцевым

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев обсудили достижения российскими регионами показателей целей устойчивого развития.

Алексей Текслер отметил, что основные вопросы взаимодействия касаются межбюджетных отношений. Сотрудничество федеральной и региональной счетных палат помогает решать задачи в рамках Указов Президента и выполнения национальных целей развития страны.

Глава региона добавил, что все это декомпозируется на региональные, муниципальные, а также федеральные программы, в регионе успешно реализуется все 12 нацпроектов, а глобальная повестка, безусловно, влияет на нацпроекты и на региональные задачи.

— Мы пришли к единому мнению о необходимости поддержки регионов, причем как с низкой бюджетной обеспеченностью, так и регионов, у которых возможностей больше, — резюмировал Алексей Текслер. — Но, учитывая вызовы времени, и им нужны определенные меры поддержки, новое межбюджетное меню.