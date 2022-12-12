В Челябинской области арестовали мать, проломившую череп в больнице годовалому сыну

Под суд могут попасть сотрудники органов опеки, которые осуществляли надзор за семьей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области суд заключил под стражу 27-летнюю женщину, которая проломила череп своему годовалому сыну в больнице. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Установлено, что факт причинения ребенку телесных повреждений со стороны матери является не единичным, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 8 декабря в одной из палат больницы Чебаркуля. Ребенок сильно капризничал и плакал. Мать взбесилась и нанесла ему несколько ударов по голове. На следующее утро травму заметили врачи, которые пришли осматривать малыша. У ребенка диагностировали перелом основания свода черепа. Его перевели в реанимацию.

Мать ребенка состоит на учете в органах ПДН. В июле у малыша заметили травмы на теле. После этого в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Органы опеки не изъяли ребенка из семьи. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело о халатности.

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