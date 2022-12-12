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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 17:24

В Челябинской области арестовали мать, проломившую череп в больнице годовалому сыну

Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего
Ян Стоев
Ян Стоев
Под суд могут попасть сотрудники органов опеки, которые осуществляли надзор за семьей

Под суд могут попасть сотрудники органов опеки, которые осуществляли надзор за семьей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области суд заключил под стражу 27-летнюю женщину, которая проломила череп своему годовалому сыну в больнице. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Установлено, что факт причинения ребенку телесных повреждений со стороны матери является не единичным, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и причинение ребенку побоев, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 8 декабря в одной из палат больницы Чебаркуля. Ребенок сильно капризничал и плакал. Мать взбесилась и нанесла ему несколько ударов по голове. На следующее утро травму заметили врачи, которые пришли осматривать малыша. У ребенка диагностировали перелом основания свода черепа. Его перевели в реанимацию.

Мать ребенка состоит на учете в органах ПДН. В июле у малыша заметили травмы на теле. После этого в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Органы опеки не изъяли ребенка из семьи. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело о халатности.

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