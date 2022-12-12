Алексей Текслер отметил высокий уровень Недели Звезд в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершился Матч Звезд Континентальной Хоккейной Лиги -2022. Хоккеисты дивизиона Боброва одержали верх над «харламовцами» со счетом 7:6, выиграв во второй раз подряд главный трофей.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», в дивизионе Харламова отличились игроки «черно-белых» Антон Бурдасов и Илья Проскуряков, — они стали обладателями серебряных медалей.

Финальную игру а также мастер-шоу посетил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поблагодарил президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова за доверие, а спортсменов — за яркие эмоции.

— Организаторов, волонтеров и всю большую хоккейную семья благодарю за то, что Неделя Звезд прошла на высоком уровне, — сказал Алексей Текслер. — В нашей области любят хоккей и разбираются в нем. Мы это в очередной раз доказали!»

Алексей Текслер выразил уверенность, что болельщики и гости со всей России надолго запомнят этот большой спортивный праздник.