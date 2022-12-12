Технопарки Челябинской области смогут развиваться быстрее

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.

Промышленная инфраструктура Челябинской области будет усилена. Правительство России увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию индустриальных и технопарков.

Для Челябинской области, входящей в десятку российских регионов-лидеров по развитию промышленной инфраструктуры, это означает расширение возможностей для уже существующих парков и более комфортные условия для появления новых.

Индустриальные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий отметил, что такой формат очень востребован ,так как он позволяет запустить новое производство в три раза быстрее. Кроме того, бизнес может значительно снизить свои издержки благодаря действующим в области налоговым льготам, и в этом большая заслуга лично губернатора Алексея Текслера. Сэкономленные таким образом средства направляются на развитие производств, рост зарплат, создание новых рабочих мест.