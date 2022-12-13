В Челябинской области снова похолодает до -30 градусов

Днем же будет достаточно тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области снова ожидается похолодание до −30 градусов. Как рассказали в региональном гидрометцентре, такая погода ожидается в ночное время.

— С 13 по 15 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура по ночам будет снижаться от −20 градусов 13 декабря до −29 градусов 15 декабря, — уточнили синоптики.

При этом днем будет достаточно тепло. В среднем, дневные температуры в Челябинской области не будут падать до −14 градусов.

Ранее Мэр Челябинска Наталья Котова велела главам всех городских районов проследить за вывозом снега с площадок у магазинов и организаций.

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