Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 0:45

В Челябинской области снова похолодает до -30 градусов

Такая температура ожидается по ночам
Андрей МОСКВИЧЕВ
Днем же будет достаточно тепло

Днем же будет достаточно тепло

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области снова ожидается похолодание до −30 градусов. Как рассказали в региональном гидрометцентре, такая погода ожидается в ночное время.

— С 13 по 15 декабря в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура по ночам будет снижаться от −20 градусов 13 декабря до −29 градусов 15 декабря, — уточнили синоптики.

При этом днем будет достаточно тепло. В среднем, дневные температуры в Челябинской области не будут падать до −14 градусов.

Ранее Мэр Челябинска Наталья Котова велела главам всех городских районов проследить за вывозом снега с площадок у магазинов и организаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru