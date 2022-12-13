Ограничения коснутся улиц Братьев Кашириных, Краснознаменной, Комарова и Салютной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 декабря, в Челябинске отключат светофоры на двух оживленных перекрестках. Об этом рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

— Планируется отключение светофоров на перекрестке улица Братьев Кашириных — улица Краснознаменной и на перекрестке улица Комарова — улица Салютной, — уточнили в ведомстве.

Более загруженный перекресток на Братьев Каширинных будет отключен с 9 часов до окончания работ, а участок на Комарова-Салютной — с 13 часов, также до окончания работ.

Ранее стало известно что Ленинском районе Челябинска до 14 декабря закроют движение трамваев. Ограничения будут действовать от кольца Харлова до улицы Чистопольской. Там будут вести ремонт трамвайных путей.

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