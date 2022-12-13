Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 декабря 2022 4:46

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» завершил сделку с АО КБ «Ситибанк»

Источник:kp.ru

Банк Уралсиб завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов физических лиц у АО КБ «Ситибанк».

В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в Банке Уралсиб.

Приобретенный портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность существенного увеличения клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге и способствует росту доходности активов банка.

Банк Уралсиб стремится постоянно развивать свои розничные продукты и услуги, формировать оптимальные предложения и удобные пользовательские сервисы, с учетом лучших рыночных практик, мнений клиентов и партнеров. Для своих новых клиентов банк рад предоставить финансовые продукты и клиентский сервис, отвечающие самым современным стандартам банковского обслуживания.