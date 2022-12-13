Качество воздуха повлияло на заболеваемость астмой и бронхитом в Челябинской области

Челябинск регулярно заволакивает смогом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Загрязнение воздуха в Челябинской области провоцирует дополнительные случаи астмы, бронхита и других заболеваний органов дыхания. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации», опубликованном Роспотребнадзором. В документе ведомство делится данными за 2021 год.

Челябинская область в докладе попала в десятку регионов, где условия труда сильнее всего влияют на здоровье взрослых жителей. Кроме того, Южный Урал оказался одним из лидеров по удельному весу проб воздуха, показавших превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В 2021 году таких проб было 3,37%. Это больше, чем в 2019 году (тогда превышение ПДК нашли при 0,89% тестов) или в 2012 (тогда превышения показали 1,69% проб). По содержанию бенз(а)пирена и частиц РМ2,5 в Челябинской области в прошлом году регистрировали пятикратное превышение предельно допустимой концентрации.

— Загрязнение атмосферного воздуха вероятностно формировало на территориях 42 субъектов Российской Федерации дополнительные случаев заболеваемости болезнями органов дыхания. Среднероссийские уровни были превышены на территориях 14 регионов в диапазоне от 1,8 до 21,4 раза, — говорится в докладе Роспотребнадзора.

Челябинскую область отнесли к группе регионов с самым высоким количеством дополнительных случаев заболевания, связанных с влиянием загрязненного воздуха. Санитарные врачи, ссылаясь на оценку Всемирной организации здравоохранения, указывают, что к росту заболеваемости астмой приводит повышенное содержание в воздухе гидроксибензола, дигидросульфида, диоксида серы и соединений фтора.

Инфографика из доклада Роспотребнадзора

Стоит отметить, что экология в Челябинской области бьет в первую очередь по взрослым. По уровню заболеваемости, связанной с качеством воздуха, среди населения в целом регион попал в красную зону — самую неблагополучную. При этом по уровню заболеваемости астмой среди детей до 14 лет Челябинская область в желтом секторе, где показатели на уровне средних по стране.

Инфографика из доклада Роспотребнадзора

Напомним, последний период неблагоприятных метеоусловий закончился в Челябинске 9 декабря. В городе фиксировали превышения по диоксиду азота и формальдегиду.

А в прошлом месяце председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что Челябинск в рамках федерального проекта «Чистый воздух» оказался в тройке лидеров по снижению выбросов среди других городов-участников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.