Челябинцы не смогут попасть в обезьянник из-за гриппа

А вдруг они заразные? Обезьян временно изолировали от челябинцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Зал приматов в Челябинском зоопарке с 13 декабря закрыли на карантин. Это сделали, чтобы посетители не заразили животных.

— В городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу, а большинство наших обезьяны восприимчивы к вирусам человека, — сообщили в зоопарке.

Срок карантина заранее не определяют: все будет зависеть от эпидемической ситуации в городе.

Ранее челябинским обезьянам уже приходилось сидеть на карантине. Правда, в предыдущие годы доступ к их вольерам ограничивали не из-за гриппа, а из-за коронавируса.

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