В Магнитогорске опасный люк возле детской площадки прикрыли матрасом

Неизвестные вместо крышки положили большой матрас на люк. Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»

Жителей магнитогорского поселка Западный напугал открытый люк. Черная дыра зияла возле детской площадки. Южноуральцы обнаружили ее в конце прошлой недели. И сразу забили тревогу в соцсетях. Куда еще обратиться они не знали.

Жители напугались за детей – коллектор совсем рядом с игровой площадкой. Фото: «Черное&Белое Магнитогорск»

На пост в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск» в тот же день отреагировал водоканал. Заверил, что работники аварийно-диспетчерской службы выехали на место закрыть люк. Слова разошлись с делом, возмутились жители в новом посте:

– Так никто и не доехал. Добрые люди прикрыли люк матрасом. Уже 4 дня прошло. Откуда же едет так долго аварийно-диспетчерская служба?

Оказалось, все это время нервничали зря. Под матрасом прятался уже закрытый люк. После повторной жалобы, сотрудники МП трест «Водоканал» снова выехали в поселок. И сделали фотоотчет.

Накрытый матрасом колодец был уже с крышкой. Фото: МП трест «Водоканал»

Открытый люк этой весной привел к трагедии в Челябинске. На Заячьем острове в коллектор упала женщина и разбилась насмерть. После этого мэр Наталья Котова поручила провести ревизию городских люков.

Однако летом страшная ситуация повторилась. У челябинской школы №131 в колодец без крыши провалился шестилетний мальчик. И погиб. После падения в люк на улице Танкистов 15-летняя девочка отделалась ушибами головы и локтей. Эта же участь постигла в начале ноября 7-летнего ребенка у арены «Трактор». Он пролетел четыре метра и получил рассечение головы.

В администрации Челябинска снова заговорили о проблеме. Заметили увеличение числа открытых люков. Мэр города потребовала хозяйственников реагировать незамедлительно.

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