Газ, электричество и ямы: о чем жители Челябинской области спрашивают губернатора

Алексей Текслер будет отвечать на вопросы 14 декабря. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области продолжают собирать вопросы для прямой линии губернатора Алексея Текслера. Как сообщает «ФедералПресс», среди уже поступивших обращений почти треть связана с ЖКХ.

На отсутствие газа, перепады напряжения в электросети и работу управляющих компаний пожаловались 28% всех оставивших вопросы южноуральцев.

На втором месте по популярности — обращения, связанные с дорожным ремонтом. Жители Челябинской области недовольны ямами и колдобинами, состоянием обочин и дорожной разметкой.

Третья по количеству обращений тема — благоустройство дворов, парков и общественных пространств.

Кроме того южноуральцы спрашивают о транспорте, медицинской помощи, строительстве, экологии, мобилизации и СВО.

Напомним, прямая линия с главой региона состоится 14 декабря. Вопросы продолжат принимать до ее окончания. Отправить заявку можно в письменной форме или в формате видеозаписи через сайт, а еще вопрос можно задать по телефону. Ранее мы рассказывали, как это сделать. За ответами губернатора можно будет следить в прямом эфире на радио КП-Челябинск (95,3 FM).

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