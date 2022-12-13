В Челябинской области 13-летний подросток с отравлением умер в больнице

Врачи пытались оказать помощь мальчику, но он скончался Фото: Артем КИЛЬКИН

В Миассе Челябинской области 13-летний подросток умер в стенах больницы. Трагедия случилась вечером 11 декабря. Известно, что мальчика в тяжелом состоянии доставили в приемное отделение, врачи пытались оказать помощь, но через несколько часов он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В социальных сетях пишут, что у мальчика при себе были газовый баллончик и пустая бутылка из-под пива, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Вечером 11 декабря случилась еще одна трагедия с ребенком. В Челябинске по пути в больницу скончался 10-летний мальчик, у которого были симптомы ОРВИ. Мама вызвала скорую помощь, но не дождалась медиков и решила везти школьника на такси. Ребенок умер прямо в машине. В минздраве уже объявили о проверке, к делу также подключились Следственный комитет и прокуратура.

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