Tele2 приглашает жителей Челябинской области провести зиму активно

Фото: Tele2

Tele2 активно развивает сеть в Челябинской области и обеспечивает своих клиентов качественной связью. В 2022 году оператор модернизировал сеть и установил новые базовые станции в Челябинске и еще в 29 районах региона: в Копейске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и других. Сейчас сеть 4G доступна 99% жителей региона.

Зимой 2022-2023 годов Tele2 обеспечивает активный зимний отдых жителей региона не только качественной связью, но и приятными бонусами. До 31 марта 2023 года клиенты оператора могут получить три часа катания по цене одного в центре активного отдыха «Евразия» и скидку 25% на 10 подъемов на горнолыжном склоне «Завьялиха». Для комфортного катания можно взять зимнее спортивное оборудование в прокат со скидкой 20% в сервисе «Полет» в Челябинске. А клиентам оператора в Кусе, Миассе и Атляне доступна скидка 200 рублей в прокатном сервисе «2Брата».

Фото: Tele2

До 31 декабря все клиенты Tele2 могут воспользоваться скидкой 50% в будни и 30% в выходные на трех- и четырехчасовое посещение термального курорта «Баден-Баден». А абоненты оператора, отдыхающие в парк-отеле «Березка», этой зимой могут бесплатно посетить каток на территории отеля. Также скидку 10% на новогоднюю программу дарит клиентам Tele2 хаски-центр «Аквилон». А посетителям культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» в Челябинске предлагается скидка 50% на билет на колесо обозрения.

Получить бонусы клиенты оператора могут в два шага. Сначала активировать промокод на сайте Tele2 или в приложении «Мой Tele2» в разделе программы лояльности «Больше». Затем показать на кассе SMS с промокодом и получить скидку или бонус.