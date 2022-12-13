В центре Челябинска появятся светящиеся медведицы и три гигантские лампочки

Примерно так будет выглядеть композиция. Иллюстрация: администрация Челябинска

В Арт-сквере на набережной реки Миасс в Челябинске начали устанавливать новые арт-объекты. В центре города появятся две светящиеся фигуры медведиц. Большая медведица будет высотой пять метров, а Малая — четыре метра.

Сидеть великанши будут среди гигантских (два метра в длину) ламп накаливания. Такое специфическое украшение выбрали потому, что спонсирует арт-объекты энергетическая компания «Фортум».

Иллюстрация: администрация Челябинска

В администрации Челябинска уточнили, что сиять медведицы и лампочки будут только в темное время суток. Установку фигур надеются завершить к конце этой недели.

Арт-объекты поселятся на набережной не навсегда, а только на зимую. Фигуры планируют разобрать 15 марта 2023 года.

Ранее мы рассказывали, как украсят Челябинск к Новому году. Горожане оценили не все идеи праздничных арт-объектов, а над некоторыми откровенно посмеялись.

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