Депутату Государственной Думы от Челябинской области вручили орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин своим указом удостоил высокой награды – ордена Александра Невского депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Челябинской области, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Михаила Берулаву.

Высокую государственную награду вручили в Кремле в День Конституции за вклад Михаила Николаевича в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

На сегодняшний день он является доктором педагогических наук, академиком Российской академии образования и автором многих законопроектов в сфере реформы образования. Напомним, Михаил Берулава стал одним из инициаторов поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации». Это благодаря его инициативе школьники всех регионов будут изучить школьные предметы по одним и тем же программам и одинаковым учебникам.

Депутат Госдумы Михаил Берулава длительное время жил и учился в Челябинске, начал здесь свою трудовую, общественную и научную деятельность. А работая в Сибири, Сочи и Москве, постоянно поддерживал связь с нашим городом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер при встрече с Михаилом Николаевичем сказал, что рассчитывает на его поддержку в реализации региональных инициатив в сфере образования и новых научно-образовательных проектов.

Михаил Берулава — президент Международного инновационного университета, Челябинский институт которого успешно работает в нашем регионе. При участии Михаила Николаевича в Челябинске открыт Академический колледж, который выпускает специалистов по наиболее востребованным для региона специальностям.