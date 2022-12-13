Очень хотел учиться: 37-летний челябинец поступил в колледж по поддельному школьному аттестату

Подделку распознали не сразу Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Челябинска будут судить за использование поддельного аттестата об окончании 9 классов школы. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», фальшивый документ 37-летний мужчина предъявил, чтобы поступить в социально-профессиональный колледж «Сфера».

Нового студента зачислили на обучение, но тут нагрянула проверка из регионального министерства образования. Подделку обнаружили. С вопросами обратились в школу, указанную в аттестате. В школе заявили, что мужчина никогда там не учился и никаких документов ему не выдавали.

Директор колледжа обратился в полицию, а там возбудили уголовное дело об использовании заведомо ложного документа.

Теперь пытавшемуся получить образование челябинцу грозят принудительные работы или до года лишения свободы.

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