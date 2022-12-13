В Челябинской области 242 школьных класса закрыли на карантин

Заболеваемость среди школьников растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 242 класса в 63 школах.

— Полностью приостановили образовательный процесс пять общеобразовательных организаций, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По правилам, объявить карантин директор школы может, если на уроки из-за болезни не приходят 20% детей.

Напомним, в Челябинской области эпидемический порог по гриппу и другим ОРВИ превышен уже в два раза. Только за прошлую неделю уровень заболеваемости вырос на 32% среди жителей региона в целом и на 14% среди детей школьного возраста.

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