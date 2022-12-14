Алексей Текслер регулярно общается с мобилизованными на чебаркульском полигоне, чтобы узнать их потребности.

В Челябинской области родители мобилизованных смогут получать выплаты без оформления доверенности. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер сегодня, 14 декабря, на прямой линии. С вопросами обратились многие жители региона, по их словам, они попросту не успели оформить доверенность на своих родственников перед отправкой на боевое слаживание.

— Необходимое поручение о выплатах родителям без доверенности я уже дал, сейчас — вносим закон. В ближайшее время на сессии Законодательного собрания он будет принят, — рассказал Текслер.

Размер материальной помощи составляет 50 тысяч рублей. Губернатор также упомянул выплаты, которые положены детям мобилизованных. По его словам, выплаты должны происходить без ошибок, этими вопросами занимается минсоц.

Губернатор Алексей Текслер с начала года ввел несколько пособий и мер поддержки для военных и их семей. Так, мобилизованные получают от региона единоразово по 50 тысяч рублей. По 20 тысяч рублей на каждого ребенка выплачивают их семьям.

Также мобилизованные, их родители, жены и дети независимо от возраста могут обраться за бесплатной юридической помощью. Семьи с детьми имеют ряд льгот в детских садах, школах и колледжах, могут получить социальную выплату на подключение дома к газу.

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